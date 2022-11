Remporte tes places pour l’exposition “Dinos Alive”

Un voyage fascinant à la rencontre d’espèces spectaculaires qui ont dominé le monde animal pendant 140 millions d’années. Ce qu’il reste aujourd’hui de ces colosses, ce sont quelques squelettes...et la fantastique expo Dinos Alive.



Après avoir charmé plus de 200 000 visiteurs à travers le monde, les 80 robots-dinos géants de l’exposition marchent à nouveau sur la capitale et attendent les mordus de préhistoire (et de frissons) à la Place Rogier. Un retour truffé de surprises et de nouveautés, dont une salle VR plus vraie que nature qui fera voyager les visiteurs à l’ère jurassique comme si vous y étiez.