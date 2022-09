Remporte tes places pour l’avant-première “Les filles de Dad”

Bienvenue chez Dad... enfin, chez Les Filles de Dad: Bébérénice, Roxane, Ondine et Panda ! Quatre sœurs de 2, 8, 12 et 18 ans, aussi différentes que leurs mères respectives ! En revanche, elles partagent le même père comédien, qui a trouvé le rôle de sa vie en s’occupant de ses quatre filles chéries. Les filles de Dad est une sitcom de 52 épisodes de 11 minutes qui nous fait vivre le quotidien tendre et moderne de cette famille attachante et gentiment folle dingue !