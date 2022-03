Remporte tes places pour découvrir “Frankenstein” avec l’Orchestre à la portée des enfants

Découvrir l’univers de la musique symphonique grâce à une histoire adaptée pour les enfants, mise en scène et racontée par des musiciens et des comédiens, voilà la formule magique qui fait le succès de l’ Orchestre à la portée des enfants depuis 25 ans. A cette occasion, OUFtivi te propose un concours pour venir découvrir leur nouvelle pièce " Frankenstein ”.

" Le mystère de la vie... Voilà ce qui passionne Victor Frankenstein, scientifique dont l’orgueil et la curiosité sont sans limite. Après des jours et des nuits de travail, il perce ce mystère et commence à travailler à la création d’un être vivant. Mais lorsque la créature s’éveille, le fameux Docteur est terrifié et s’enfuit. Délaissé, le monstre cherche la compagnie des humains, mais il ne rencontre que haine et mépris... Il décide alors de retrouver son créateur et d’exiger de lui une compagne pour partager sa solitude... "