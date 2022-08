Remporte tes places pour assister aux blind auditions de The Voice Kids

Tu as envie d’écouter et d’applaudir les jeunes Talents de la saison 2 de The Voice Kids avec toute ta famille en direct depuis le studio de Média Rives ? Alors participe à notre concours OUFtivi

Viens découvrir avant tout le monde les nouveaux talents de The Voice Kids… mais surtout les réactions de Black M, Matthew Irons, Typh Barrow et Alice on the Roof face aux voix des Kids âgés de 8 à 14 ans.