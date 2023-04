Remporte tes places et ton livre à l’occasion de la sortie du film “Superasticot”

A partir du 19 avril , tu pourras découvrir le film “ Superasticot ” dans ton cinéma préféré. A cette occasion, OUFtivi te propose un concours pour remporter un livre mais aussi des places pour toi et toute ta famille.

Superasticot, le plus ondulant et le plus tortillant de tous les superhéros ! Superasticot est superélancé, Superasticot est supermusclé ! Héros au grand cœur, il passe ses journées à sauver les animaux du jardin. Quand le maléfique Saurien Magicien le capture, qui pourra lui venir en aide ?