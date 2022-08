Remporte tes entrées pour le Festival International des Arts de la Rue de Chassepierre

Ces 20 et 21 août 2022 , la 48 ème édition du Festival International des Arts de la Rue de Chassepierre est de retour ! A cette occasion, OUFtivi organise un concours pour remporter des entrées pour toi et ta famille.

2 jours de théâtre, de cirque, de danse, de musique…en famille ou avec tes amis ! Cet été encore, plus de cinquante compagnies, venues de Belgique, de France, de Suisse, des Pays-Bas et de Grande-Bretagne, feront des histoires, pour notre plus grand plaisir, par les rues et les prairies du village.