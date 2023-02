Remporte ta carte de membre pour Pairi Daiza

A l’occasion de la réouverture du parc de Pairi Daiza , OUFtivi te propose un concours pour remporter un e carte de membre adulte et une carte de membre enfant . La carte de membre est la formule la plus avantageuse pour profiter de Pairi Daiza à travers les saisons. Elle est désormais valable pour 12 mois (le Parc est lui ouvert 11 mois par an) à dater de la première visite.

Pierrot, Arlequin et les 7500 animaux du Jardin vous invitent à fêter la fin de l'hiver. Le Grand Dôme se dote d’une ambiance des Palais Vénitiens : sur un impressionnant écran de quarante mètres de long et huit mètres de haut, des mises en images et animations donneront au lieu des allures de Palais des Doges. Le Dôme accueillera également une exposition de somptueux costumes vénitiens ainsi qu’une offre gustative de saison pour les petites et les grandes faims.