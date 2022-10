Remporte les dernières places pour fêter Halloween à la Citadelle de Namur

Pour cette nouvelle édition, une balade théâtralisée se déroulera en extérieur mais également en intérieur, dans des galeries souterraines. Durant le parcours, tu seras guidé à la découverte d’une très mystérieuse intrigue. Le pitch : Blanche de Namur a été retrouvée inanimée sur le sol de sa boutique de bonbons préférés. Qui peut lui en vouloir ? Pourquoi ? Le célèbre commissaire Laportière et la journaliste Edith Orial mènent l’enquête dans une recherche mêlant suspens, humour et histoire. Un scénario original inspiré de la série télévisée " Les petits meurtres d’Agatha Christie " et du conte " Blanche-Neige et les 7 nains " des frères Grimm.