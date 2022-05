Remplacer son chauffage : voici les aides et les primes attribuées par le gouvernement wallon

La semaine dernière, la Région wallonne a adopté un mécanisme d’aide simplifié pour l’obtention de primes pour l’isolation de toitures ou pour des petits travaux de salubrité ou de rénovation énergétique. Ce mercredi soir, le gouvernement a également décidé de simplifier le régime d’aides pour le remplacement d’un système de chauffage : concrètement, vous ne serez plus obligés de passer par un audit au préalable à partir du 1er juin.

Jusqu’à présent, pour obtenir une prime, un audit préalable était obligatoire pour remplacer son système de chauffage et obtenir une prime. Suite à une décision des ministres de l’Energie Philippe Henry (Ecolo) et du Logement Christophe Collignon (PS), ce ne sera plus le cas.

"La mesure se veut toutefois temporaire, en vue de répondre à une situation de crise, dans un contexte de prix très élevés du gaz et de l’électricité", détaillent les pouvoirs publics dans un communiqué. Les demandes doivent être introduites entre le 1er juin 2022 et le 30 octobre 2023. A partir de la date de la facture finale, le demandeur a quatre mois pour introduire la demande de prime. La facture finale doit être datée au plus tard au 30 juin 2023.

En outre, des conditions particulières sont prévues pour les sinistrés des inondations : ils pourront introduire une demande de prime après avoir effectué les travaux.

Cinq types de chauffage concernés

Tous les dispositifs, cependant, ne sont pas concernés. Le montant de la prime reste le même (au maximum 70% de la facture), mais elle se limite à certains dispositifs :