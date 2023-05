Rémouleur : un métier rare mais toujours utile

Le client du jour est un restaurateur liégeois. Et dans les cuisines de l’établissement, la visite de Cédryc est attendue avec impatience. Il est en effet l’un des rares rémouleurs nomades de nos régions.

Avec son pick-up, l’artisan sillonne les routes du pays pour affûter couteaux et ciseaux. Peu importent les modèles, le rémouleur a tout sous la main pour affiler ou aiguiser. Et il ne manque pas de travail dans son atelier mobile : "Ici, j’ai une soixantaine de couteaux à aiguiser. Je viens régulièrement. Ils travaillent fort et ont besoin que ça tranche."

Le geste est précis, minutieux. Cédryc a quitté son métier dans l’évènementiel pour se consacrer à sa passion. "Mon arrière-arrière-grand-père était l’un des fondateurs de la manufacture belge de Gembloux dans les années 20. Et on a toujours eu cette culture du couteau dans la famille."

Ils sont peu à exercer ce métier oublié. Un savoir-faire pourtant essentiel pour les bouchers ou restaurateurs séduits par la formule.

