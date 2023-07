Remorquage délicat, réparation compliquée, risques: la galère des dépanneurs face à la révolution électrique

En cette période de vacances, les dépanneurs ne chôment pas. Ils sont de plus en plus amenés à intervenir sur des voitures électriques. Or ces véhicules demandent des connaissances techniques particulières et un matériel spécifique.

L’entreprise " Dépannage Fabrice " y est confrontée quotidiennement. Installée à Sombreffe le long de l’autoroute E42, elle est de plus en plus souvent amenée à intervenir pour des batteries déchargées : "C’est clairement la panne la plus courante sur les véhicules électriques. Nous remorquons des Anglais, des Allemands, des Hollandais et évidemment des Belges. Le cas de figure classique ce sont les embouteillages. Comme la voiture consomme de l’électricité même à l’arrêt à cause de l’air conditionné et de tous les accessoires, il arrive régulièrement que des automobilistes se retrouvent à sec si on peut dire."

"On ne peut rien réparer nous-mêmes"

Dans ce contexte, la seule option est alors de remorquer la voiture vers une borne de recharge. Mais contrairement à une thermique, il n’est pas question de tirer le véhicule avec un treuil si les roues sont sous tension : "C’est très compliqué parce que si on force les roues, ça peut provoquer un incendie !"

Si la voiture rencontre une autre panne, la marge de manœuvre du dépanneur est très réduite : "On ne peut plus rien réparer nous-même. Nous avons besoin de programmes informatiques mais ils sont spécifiques à chaque marque. Les pièces aussi doivent impérativement venir du concessionnaire. Tout est fait pour qu’on soit dépendant du constructeur !"

Risque d'électrocution

En cas d’accident, le risque d’électrocution est aussi réel. Les dépanneurs doivent d’ailleurs suivre des formations spécifiques : "Nous devons porter des gants isolants. On ne peut intervenir que quand le véhicule est désarmé !"

Généralement la seule option pour remorquer un véhicule électrique est de le soulever avec une grue et pas n’importe laquelle sachant que ce type de voiture peut facilement peser plus de 2 tonnes. Les sociétés de dépannage n’ont pas le choix : elles doivent investir dans du matériel adapté à cette nouvelle réalité.

Actuellement 1 voiture sur 20 prises en charge par l’entreprise "Dépannage Fabrice" est électrique mais le secteur doit anticiper la demande. Selon la Febiac (Fédération belge de l’automobile), les voitures 100% électriques représenteront 65% du marché du neuf en 2030.