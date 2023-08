Remontez dans le temps et vivez comme des Hommes préhistoriques, grâce à 365.be !

La séquence radio ci-dessus, enregistrée lors du Beau Vélo de RAVeL à Silly, vous dévoile des tas d’activités à faire dans cette région et aux alentours, comme la Ducasse d’Ath, qui débute aujourd’hui à 16h avec la sortie du géant, Tirant.

Il est surtout question de l’archéosite d’Aubechies, un parc archéologique qui présente des reconstitutions d’habitations préhistoriques et protohistoriques qui se sont succédé depuis le Néolithique ancien en passant par l’âge du Bronze et les deux âges du Fer. Le musée à ciel ouvert, comporte aussi une partie gallo !

De quoi ravir les petits, comme les plus grands, curieux de découvrir d’anciens modes de vie !

Ce genre d’activités, c’est ce que l’organisme 365.be vous propose de découvrir tous les jours, toute l’année. Le but : profiter et révéler le potentiel culturel de la Wallonie et de Bruxelles.