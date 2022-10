Remontez 5000 ans d'Histoire, le "Grognon" de Namur comme vous ne l'avez jamais vu

Une attention pour chaque détail

Cette reconstitution historique du Grognon est le fruit d'un rigoureux travail scientifique, basé notamment sur les multiples fouilles archéologiques qui s'y sont déroulées depuis les années 90' jusqu'à la construction récente de l'esplanade actuelle. "Bien sûr, vous pourrez voir ailleurs des reconstitutions numériques d'une ville ancienne" explique Raphaël Van Mechelen, archéologue à l'Agence wallonne du Patrimoine (AWAP), "La différence ici c'est qu'on est repartis des plans de fouilles. Chaque rue, chaque maison est à sa juste place avec ses justes dimensions. Bien sûr, il y a toujours une part d'hypothèse, mais elle est quand même beaucoup plus limitée que si on part de données générales, ici on est véritablement partis du terrain et donc chaque détail a été vérifié, y compris les ardoises sur les toitures".

Si cette vidéo d'une durée de cinq minutes s'adresse d'abord au grand public et donne un aperçu rapide du sujet aux visiteurs de passage, elle n'a pas vocation à être exhaustive et risque même de laisser sur leur faim les férus d'Histoire et les amateurs de Patrimoine. "C'est un choix difficile car sur les 11 000 ans d'activité humaine sur place, il y a 26 périodes différentes qui ont été identifiées par les archéologues" soupire Raphaël Van Mechelen, "Nous en avons sélectionné trois, d'abord parce qu'elles montrent des moments lisibles pour le public mais aussi des moments qui ont quelque chose à apporter au temps présent. À la Préhistoire, on voit cette Nature omniprésente qui repose question aujourd'hui. À l'époque romaine, cette esplanade comme cela en est redevenu une aujourd'hui. Au Moyen-Âge, grouillant d'activité, pose un peu les questions urbanistiques de la Ville de Namur. Donc, il fallait trouver les périodes porteuses de sens pour pouvoir tirer des leçons d'Histoire".

"Le Grognon aux temps passés" est accessible dès à présent en français et en anglais, des versions néerlandophone et germanophone seront ajoutées dans les prochaines semaines. L'entrée au NID est gratuite pendant les heures d'ouverture, toutes les infos pratiques sur www.le-nid.be