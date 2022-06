Remontée des hospitalisations Covid : le virus est-il vraiment moins agressif ? Est-il encore utile de vacciner ?

On parle d’une baisse de risque de développement de formes sévères entre Delta et Omicron, mais pas nécessairement entre Omicron et la souche originelle de Wuhan : si on avait eu Omicron au tout début de la pandémie, ça aurait été globalement similaire.

Pourquoi est-ce que ces cas remontent ?

C’est dû à l’arrivée et à la circulation de deux nouveaux sous variants de microbes qui s’appellent BA4 et BA5, et en particulier BA5. On est moins bien protégés par rapport à ces sous-variants que par rapport aux autres qui étaient là précédemment. C’est sans doute ça la raison principale pour laquelle ils arrivent à s’implanter et à circuler et à venir remplacer les sous-variants précédents.

Et les hospitalisations ?

On peut observer ce qui s’est passé dans d’autres pays qui ont un peu d’avance sur nous par rapport à ces deux sous variants. Par exemple, l’Afrique du Sud et le Portugal, et en particulier le Portugal. Et qu’est-ce qu’on observe ? Si on regarde ces deux pays, et en particulier au Portugal, on a eu une augmentation du nombre de nouvelles admissions qui ont suivi l’augmentation du nombre de cas.

Et donc, en Belgique, il y a tout lieu de penser qu’on va avoir le même phénomène et qu’on va se retrouver avec une nouvelle vague de nouvelles admissions qui a d’ailleurs été probablement amorcée il y a quelques jours. Alors toute la question, c’est l’ampleur de cette vague. Bien sûr, comme à chaque fois, et donc, c’est toujours très dur de se projeter. Mais ce qu’on peut espérer, c’est que ce soit plus une situation comme le précédent sous-variant d’Omicron, qui s’appelait BA2 où là ça a été assez négligeable en termes d’augmentation du nombre d’hospitalisations.

Va-t-on vers une nouvelle grande vague de Covid ?

C’est très dur à dire. Je dirais qu’il y a quand même deux éléments favorables qu’on doit souligner. Le premier élément favorable, c’est qu’on est clairement dans des conditions estivales et qu’on sait que, d’une manière générale, le fait d’être dans des conditions estivales est moins favorable à la circulation du virus, notamment parce qu’on a moins de regroupements de personnes dans des lieux confinés ou la transmission par voie aérosol est très importante.

Et le deuxième élément favorable, mais qui ne serait favorable qu’un temps, c’est qu’on part d’indicateurs qui sont assez bas. Donc par exemple, on est à moins de 60 personnes hospitalisées en unité de soins intensifs pour cause de Covid, selon le dernier rapport (ndlr : 69 dans les chiffres actualisés ce vendredi).