Remonté, John Lelangue répond violemment à Marc Sergeant : "La vérité sortira bientôt.."

Ambiance plus que tendue du côté de Lotto-Soudal. Alors que le directeur général John Lelangue a récemment expliqué qu’il quittait la formation à la fin de la saison, il s’est violemment fait alpaguer sur Twitter par son prédécesseur, Marc Sergeant dans la foulée.

Celui-ci lui reprochait en effet de quitter un navire en perdition et de n’avoir rien fait pour sauver une formation qui risque une relégation en D2 : "Imagine, tu reçois un beau bateau, il a été bien entretenu pendant des décennies et pourtant tu commences à faire un trou dedans, mais quand il coule, tu obtiens d’abord un nouveau bateau et ensuite tu quittes le navire en train de couler", a écrit l’ancien coureur, 63 ans, sur Twitter, ajoutant les hashtags #missiegeslaagd ("mission accomplie") et #schandalig" ("scandaleux").

Des mots forts qui ne sont évidemment pas tombés dans l’oreille d’un sourd. Parce que si l’affaire aurait pu en rester là, John Lelangue est lui aussi monté au créneau sur Twitter ce samedi matin pour répliquer… avec véhémence : "Pour être honnête, Marc Sergeant, je devrais prendre ça comme un compliment venant d’un spécialiste en la matière comme toi. Avant que j’arrive (et aussi après) tu as fait la majeure partie du travail pour créer ces trous."

Un message assassin suivi de trois hashtags #history #honest #truthwillsooncome, soit "histoire", "honnêteté" et "la vérité sortira bientôt."

On n’est donc probablement pas au bout de nos surprises dans cette saga qui secoue méchamment l’équipe Lotto-Soudal, déjà bien fébrile depuis quelques mois.