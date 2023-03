Remontada ou Mineirazo, quelle est la plus grande humiliation de l'histoire du football ? Il y a "bagarre" sur le plateau de La Tribune

Chaque semaine, il y a une "bagarre" sur le plateau de La Tribune. Lundi dernier, Frank Peterkenne, journaliste, et Nordin Jbari, consultant, ont dévoilé ce qui est pour eux "la plus grande humiliation de l'histoire du football" et tenté de convaincre le public.

"Nous sommes le 8 juillet 2014, et il fait très chaud ce jour-là au Brésil !, avance Frank Peterkenne. C'est la demi-finale de la Coupe du Monde, le Brésil est opposé à l'Allemagne. Tout le monde s'en souvient : la Mannschaft s'impose 7-1 ! Tout est là pour qu'on parle d'humiliation : c'est le pays hôte, c'est le Brésil, pays du football, il y a l'ampleur du score, et c'est une compétition qui n'est organisée que tous les quatre ans. Ce match dispose même d'un surnom, le Mineirazo, c'est-à-dire la débâcle de Mineirão, le nom du stade de Belo Horizonte où s'est déroulée la rencontre."

"Moi, je vais parler du PSG !, embraie Nordin Jbari. Le PSG aujourd'hui, c'est Neymar, Messi, Mbappé... mais en 2017, on parlait de remontada. Le PSG avait gagné 4-0 à l'aller face au Barça, et puis, au Camp Nou, il y avait eu cette remontada (6-1) avec un doublé de Neymar et un but de Messi notamment, qui évoluaient alors à Barcelone. C'était une grosse désillusion pour le PSG, et on en parle encore aujourd'hui à Paris."