Remodeled, cette IA qui redécore votre intérieur de A à Z

L’intelligence artificielle bouleverse tous les usages sur Internet. Il est par exemple possible aujourd’hui de simuler un nouvel intérieur à partir d’une simple photo. Juste pour le fun, ou pour réellement changer d’atmosphère.

A partir de n’importe quelle photo prise chez vous ou au bureau, cet outil réinvente votre intérieur dans des styles très différents. En ce sens, il se substitue à un designer d’intérieur. Toute la décoration se retrouve alors modifiée, comme d’ailleurs les murs et les sols.

Comment ça marche

Après avoir créé un compte, il faut télécharger une photo, si possible en plan assez large, de n’importe quelle pièce, pour que celle-ci soit "remodelée" grâce à l’IA. Le site génère en fait une représentation en 3D de la pièce d’après un style bien précis, choisi parmi tous ceux proposés. Vous pouvez aussi bien opter pour une ambiance moderne que minimaliste, vintage, bohémienne, scandinave ou encore gothique, mais aussi choisir un environnement typique de Miami Vice ou de l’univers de Tim Burton. Vous pouvez dès lors vous amuser à créer et comparer différentes ambiances et en partager le résultat avec vos amis sur les réseaux.

Dans sa version gratuite, vous n’avez droit qu’à cinq générations d’images, ce qui est peu mais suffisant pour le tester efficacement.