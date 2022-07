Remise d’un costume des Rolling Stones à Manneken-Pis !

A l’occasion de la venue des Stones ce lundi 11 juillet, la ville de Bruxelles et Greenhouse Talent remettront un costume aux couleurs du groupe à notre Manneken-Pis national !

Le 11 juillet prochain, les Stones embraseront le Stade Roi Baudouin dans le cadre de leur tournée Sixty. 46 ans après leur dernier concert bruxellois, la Ville de Bruxelles et Greenhouse Talent s’associent pour célébrer les 60 ans de ce groupe mythique.

Le Manneken-Pis habillé aux couleurs des Stones sera visible entre 10h30 et 20h ce samedi 9 juillet et entre 10h et 20h le dimanche 10 juillet.

Ce vendredi, ne manquez pas notre grand concours sur Classic 21 pour remporter des places pour ce concert-événement !

Mais ce n’est pas tout ! Ce lundi, votre radio préférée vous accompagnera avant ET après le concert. Pierre Lorand sera avec vous sur la route pour vous rendre au concert pour vous échauffer un peu avec une émission spéciale Rolling Stones de 17h à 19h, tandis que Walter De Paduwa poursuivra les festivités sur antenne de 22h30 à minuit après le show.

Classic 21 se met donc en mode 100% Stones ce lundi 11 juillet pour le plus grand événement musical de l’année chez nous en Belgique !