A part quelques petits travaux notamment d’électricité, les locaux des scouts de Remicourt sont parfaitement sécurisés. En revanche explique le bourgmestre, " on se rend bien compte que la salle de sport et les bâtiments annexes ne sont plus en état et nécessiteront de grosses rénovations ".

La commune devrait se tourner vers l’intercommunale Eucetia pour une aide dans ce dossier. " On avait un projet d’infrastructure sportive sur Hodeige, on devra faire des choix et se contenter de rénover la salle de Remicourt au vu de la situation économique de toutes les communes ".