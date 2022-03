Rémi Mazi se classe 32e du slalom géant des Jeux Paralympiques de Pékin

Rémi Mazi a pris la 32e du slalom géant des Jeux Paralympiques de Pékin dans la catégorie skieurs debout. Le skieur belge, porte-drapeau lors de la cérémonie d’ouverture, a signé le 32e temps dans les deux manches.



La victoire est revenue au Finlandais Santeri Kiiveri, déjà médaillé d’argent en super combiné. Il a devancé l’Américain Thomas C. Walsh, qui a découvert le ski pendant qu’il luttait contre le cancer, et Arthur Bauchet. Le Français, déjà titré en descente et en super combiné, décroche sa 3e médaille à Pékin. Il avait glané quatre fois l’argent à Peyonchang.



L’Arlonais Rémi Mazi (classe LW6/8-2, malformation congénitale de l’avant-bras gauche), participera encore le slalom. Avant de choisir de se concentrer sur le ski en 2016, Rémi Mazi a également pratiqué le para-athlétisme pendant plusieurs années. Il détient encore plusieurs records de Belgique à l’heure actuelle.