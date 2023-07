Rémi Cavagna déçu par l’abandon de Fabio Jakobsen "mais la santé passe avant tout"

Fabio Jakobsen, le sprinteur de la formation Soudal Quick-Step, a quitté la route du Tour de France au matin de la douzième étape. N’ayant toujours pas récupéré de sa chute lors de la quatrième étape, le Néerlandais a pris la décision de rentrer à la maison pour se reposer.

Rémi Cavagna, équipier de Jakobsen, a réagi à l’abandon de son sprinteur au micro de Jérôme Helguers. "On est forcément déçu mais la santé des coureurs passe avant tout", explique-t-il. Jakobsen a traîné sa souffrance pendant plus d’une semaine avant de jeter l’éponge. "Il a essayé, on a essayé. Mais ça ne fonctionnait pas. Plutôt que de continuer à se faire du mal, il vaut mieux arrêter et se reposer, puis repartir et revenir plus fort. C’est l’objectif."