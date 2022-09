Remettre, grâce à des initiatives locales, de la vie dans les halls sans guichets des gares

Des gares belges abandonnées sont de plus en plus souvent transformées afin de leur donner une seconde vie. Une volonté, de la SNCB et des diverses initiatives locales, de remettre une vie sociale au cœur de ces bâtiments.

C’est le cas depuis le 14 septembre à la gare de Jambes, à Namur. Après la disparation du guichet de la gare, le hall reste toujours accessible et actif pour les voyageurs et voyageuses. En effet, un atelier de réparation et vente de vélos a pris possession du local vide. "Les ateliers de la bicyclette" ont sauté sur l’appel à projet lancé par la SNCB via "la vie en gare", en janvier.