Remède de cheval : du cancer aux Jeux Olympiques, le documentaire inédit sur Barbara Minneci

Cette passion pour les chevaux, Barbara Minneci la partage avec la réalisatrice Adeline Bauwin dont elle dit elle-même qu’elle est "née dans le crottin". Sous son œil complice, Barbara se livre sur sa nouvelle vie avec la paraplégie et son ambition la plus profonde : participer aux Jeux Olympiques de Tokyo. A force de travail acharné qui en fait un modèle de détermination et de résilience, Barbara et son cheval Stuart accèdent aux podiums des plus grandes compétitions paralympiques. C’est ce parcours de résilience qu’a voulu suivre la réalisatrice Adeline Bauwin dans Remède de Cheval, un documentaire comme une panacée à la vie.

Remède de cheval : le documentaire inédit d’Adeline Bauwin, à voir absolument le dimanche 9 octobre à 14h05 sur la Une et sur Auvio.