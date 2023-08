"Remco n’était pas vraiment en confiance dans les virages" : Stuyven à propos de la course d’Evenepoel aux Mondiaux

Comme attendu, la Belgique a assumé une bonne partie du poids de la course. Insuffisant néanmoins pour parvenir à contrer un Mathieu van der Poel des grands jours. Deuxième Belge à l’arrivée, Jasper Stuyven était partagé entre le sentiment du devoir accompli et la déception.

"On a fait une très belle course mais Mathieu était le plus fort aujourd’hui, expliquait le Louvaniste au micro de Jérôme Helguers. Nous avons tout fait pour mettre Wout et Remco devant. C’est une deuxième place mais c’est sans doute une plus grande déception pour Wout que pour nous." Même avec du recul, difficile de trouver des solutions pour vaincre le champion du monde néerlandais. "Peut-être qu’en tentant de mettre quelques Belges devant à notre arrivée sur le circuit final" glissait le coureur de chez Lidl Trek sans réelle conviction.

Sixième de la course, Jasper Stuyven est notamment resté un bon moment avec Remco Evenepoel dans le groupe de chasse. Malgré plusieurs attaques, le champion du monde sortant n’est pas parvenu à se hisser au niveau des meilleurs ce dimanche. "Il n’était pas vraiment en confiance dans les virages. Il n’avait peut-être pas ses meilleures jambes ou bien il pensait déjà au contre-la-montre de vendredi. Je ne lui ai pas encore parlé" racontait Stuyven juste après l’arrivée.