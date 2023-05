Remco Evenepoel VS Primoz Roglic (6/6) : le chrono, "trois occasions de faire des différences pour Remco"

À quelques jours du début du Giro, deux protagonistes prennent davantage la lumière que leurs concurrents. Remco Evenepoel et Primoz Roglic. Afin d’analyser ce duel que tout le monde annonce, Cyril Saugrain compare les deux coureurs sur base de six critères. Dernier point de comparaison, qui concernera les deux protagonistes dès ce samedi, le chrono.

48 secondes. Voilà ce qu’avait concédé le Slovène sur son cadet sur les 31 kilomètres du seul chrono individuel de la dernière Vuelta. De quoi donner confiance au Belge avant un Giro qui comptera 72 kilomètres de cet exercice particulier. "Je vais peut-être encore surprendre mais je mets un réel avantage à Remco Evenepoel sur le chrono. Je pense qu’il a préparé ce Giro, comme Roglic, avec beaucoup de minutie, et à le voir rouler, à pressentir ses qualités du moment, j’ai l’impression que sur du plat, il est très fort" détaillait Cyril Saugrain au micro de Lise Burion.

Des aptitudes dans la plaine qui devraient donner des idées au champion du monde sur les deux premiers chronos transalpins. "Je pense qu’il va essayer d’assommer le Giro dans les chronos et de limiter les dégâts en montagne. On verra, mais il est allé aussi sur le Giro parce qu’il y a trois chronos, donc trois occasions de faire des différences marquées, se projetait le consultant avant d’évoquer l’ultime exercice chronométré de ce Tour d’Italie. On sait toujours que le dernier chrono d’un grand Tour, celui qui se passe lors du dernier week-end est moins lié aux qualités en chrono qu’à la fraîcheur. C’est aussi l’état de fraîcheur qui fera la différence. Je me dis que Primoz, son dernier souvenir d’un chrono en fin de Grand Tour, c’est plutôt un mauvais souvenir pour lui (ndlr : le Slovène y avait tout perdu face à Pogacar lors du Tour 2020)."

Évidemment, cet avantage supposé par Cyril Saugrain se reflète dans ses notes. "J’ai donné un 10 à Remco sur cet exercice, parce que, pour moi, c’est là où il excelle. D’une, en termes de position, il est d’un aérodynamisme extraordinaire, il a un rapport poids-puissance qui lui permet d’avoir une puissance extraordinaire sur le plat. Associé à cette aérodynamique, c’est une vraie petite balle, une vraie fusée. Roglic est solide mais pour le coup, dans mes notes, j’ai mis 10 à 8 et donc avantage à Remco."

La note de Cyril Saugrain : CHRONO

Remco Evenepoel : 10

Primoz Roglic : 8