Remco Evenepoel VS Primoz Roglic (5/6) : le sprint, Remco "est un coureur qui sait aller vite, qui a cette explosivité”

Suite de la comparaison entre Remco Evenepoel et Primoz Roglic, et pour cette cinquième analyse, Cyril Saugrain se penche sur le sprint. Si le Giro ne se jouera pas sur cette qualité, elle pourrait tout de même donner un petit bonus.

"A la grande surprise, je donne un léger avantage à Remco Evenepoel, débute Cyril Saugrain. On a un Roglic qui va, certes, vite mais pour moi, il va vite dans les arrivées au sommet, dans des arrivées difficiles. Je pense, en l’occurrence, qu’il est battable, par un profil comme Evenepoel, dans un sprint “plat” du type sprint pour les bonifications. Il aura des coureurs qui pourront l’emmener, le placer. Au Giro, il y a les sprints intermédiaires, où beaucoup de coureurs viennent se mêler à la lutte".

Avantage donc Remco Evenepoel qui a impressionné notre consultant sur la Doyenne. "On est assez proches, mais je reste persuadé que Remco a cette explosivité et qu’il est en mesure de faire parler tout ça. Quand on avait fait le vote pour Liège-Bastogne-Liège, j’avais dit que Remco allait un peu plus vite que Tadej Pogacar. Je reste persuadé que c’est un coureur qui sait aller vite, qui a cette explosivité, parce que c’est un coureur puissant et léger".

Leur qualité de sprint, les deux hommes devront sans doute l’utiliser dans la lutte pour les bonifications. Une bagarre qu’apprécie particulièrement le Slovène. "C’est clair. Il le fait intelligemment. Remco ne va pas devoir se laisser berner, se laisser endormir. C’est là que son équipe va devoir être vigilante pour le placer au bon endroit, au bon moment et ne pas se laisser bloquer. C’est toujours bête de perdre 5, 10, 20 secondes sur des bonifications".

Pour Cyril Saugrain, il ne s’agit pas d’essayer de remporter tous les sprints intermédiaires mais plutôt de limiter le nombre de temps perdu : "Potentiellement, on peut perdre du temps, mais alors il faut faire 2e derrière Roglic et on ne perd qu’une seconde. C’est plus de la vigilance sur les bonifs qu’autre chose. Parce qu’on aura aussi peut-être des sprinteurs qui vont s’y mêler".

La note de Cyril Saugrain : SPRINT

Remco Evenepoel : 8,5

Primoz Roglic : 8