Remco Evenepoel VS Primoz Roglic (3/6) : l’équipe, Soudal Quick-Step "devra être plus vigilante et travailler avec moins d’automatismes"

En effet, du côté de l’équipe néerlandaise, les hommes qui vont travailler dans l’ombre ont sans doute plus d’expérience des grands rendez-vous que la jeune garde rapprochée du champion du monde. "Quand je regarde la structure de l’équipe qui va encadrer Primoz Roglic, avec des Sepp Kuss, Rohan Dennis ou Jan Tratnik, on a des coureurs qui ont déjà accompagné des coureurs vers la victoire. Alors, Michel Hessmann est plus jeune, mais Dennis ou Kuss l’ont déjà fait, à mon goût, ils ont un petit peu plus d’expérience que l’équipe de Remco qui sera du même acabit mais dans deux ans… ou un an. Et ce malgré les forfaits de dernière minute de Robert Gesink et Tobias Foss", compare Cyril Saugrain.

La différence entre les deux équipes réside peut-être dans les rôles définis. Chez Soudal Quick-Step, on risque de voir tout le monde au service d’Evenepoel alors que chez Jumbo-Visma, certains pourraient bénéficier d’une carte blanche dans des situations bien définies. "Mais quand on voit des Dennis, des Tratnik, j’enlève van Emden et Affini qui auront un rôle de rouleau compresseur, on a des coureurs qui ont prouvé, et pas qu’une seule fois, qu’ils pouvaient être au rendez-vous, au contact des plus forts dans les grosses bagarres. Ils auront cette sagesse et cette expérience qui va leur permettre de prendre les bonnes décisions", tempère notre consultant.

En termes de qualité intrinsèque, la formation néerlandaise a également l’avantage pour Cyril Saugrain : "Chez Quick-Step, on a des coureurs de qualité, quand on entend que Van Wilder, Vervaeke, Hirt, Cattaneo, Cerny et Serry accompagneront Evenepoel. Malgré tout, ça reste, à mon goût, des coureurs en dessous en termes de lieutenant de luxe".

Un homme risque d’être très important pour Remco Evenepoel : Ilan Van Wilder. Le jeune coureur belge a montré sur Liège-Bastogne-Liège que son travail pouvait permettre de créer la première différence. Mais si ses qualités sont indéniables, pour être équipier, il ne faut pas seulement être costaud insiste Cyril Saugrain : "La qualité de Van Wilder fait qu’il pourrait être leader ailleurs. Mais dans son rôle d’équipier, il est encore très jeune, et il est peut-être voué, demain, à exercer un autre rôle que celui-là. C’est pour ça que je pense que l’équipe de Remco est un peu plus light. Cela ne veut pas dire qu’elle sera moins forte, mais je pense qu’elle devra être plus vigilante et travailler avec moins d’automatismes que la formation de Roglic".