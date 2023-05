Remco Evenepoel VS Primoz Roglic (2/6) : la gestion de la pression, "beaucoup plus pesante sur les épaules de Roglic"

Deuxième épisode de nos articles sur le duel programmé entre Remco Evenepoel et Primoz Roglic, prochains adversaires au Giro 2023. Après l'aspect expérience, c’est leur capacité à résister à la pression qu’on a décidé de prendre sous la loupe. En guest star de cette série, notre consultant Cyril Saugrain qui a répondu aux questions de Lise Burion. Alors Primoz Roglic ou Remco Evenepoel ? Lequel des deux hommes saura davantage résister à la pression ? Tentative de projection.

Avant de rentrer dans le vif du sujet, Saugrain fait une rapide distinction entre la gestion de la pression et la capacité à se relever après des coups durs. Parce que si le Slovène, vrai guerrier du peloton, a un mental forgé de fer et d’acier, parfois… la pression qui plane sur ses épaules l’étouffe au pire moment : "La gestion de la pression, c’est le fait de ne pas fléchir dans un endroit où tu devrais être plus fort. Roglic a déjà montré qu’il avait quelques lacunes. Il a souvent été moins bon dans les moments où il devait conclure une grande course à étapes, voire même les courses d’une semaine. Rappelez-vous l’effort que doit fournir Wout van Aert pour lui permettre de gagner Paris-Nice. C’est typiquement de la gestion de pression pour moi."

Cyril Saugrain souligne malgré tout cette faculté qu’a Roglic à revenir encore plus fort après le moindre coup dur, chute ou fringale au pire moment : "Roglic a cette capacité extraordinaire de remise en question et de savoir se relancer. Preuve en est, sa victoire sur Liège-Bastogne-Liège après sa défaite sur le Tour dans le dernier chrono, alors qu’il avait potentiellement course gagnée. Voilà une différence et, pour moi, là je marque une vraie différence entre les deux coureurs. Pour moi, Remco c’est un coureur, je ne vais pas dire que la pression n’existe pas pour lui, mais disons qu’elle est gérée avec une expérience de dingue."

S’ensuit un long discours où notre consultant loue les qualités mentales d’un Remco Evenepoel encore jeune mais déjà terriblement mature : "Je lui mets 10 dans la gestion de la pression. Il faut juste se dire qu’un objectif qu’il s’était fixé il y a deux, trois ans, c’était de gagner la Clasica San Sebastian, alors qu’il n’avait pas fait le Tour à l’époque. Ce qui est assez rare, ce sont souvent les gars du Tour qui remportent San Sebastian. Mais il gagne. Il se fixe un autre objectif, il gagne. La Vuelta ? Il gagne. Les Mondiaux ? Il gagne. Liège-Bastogne-Liège ? Il gagne. A chaque fois que Remco s’aligne sur ces courses-là, ce n’est pas une surprise de le voir s’aligner pour la gagne. Il vient pour gagner. Tout le monde commence à savoir comment il va faire. Sur les Mondiaux, il a dû attaquer 5, 6, 7 fois… il y avait toujours un Français sur son dos. A force de répétition, à force d’usure, il a su s’échapper. Donc, sur Remco la pression est quasi inexistante. Dans tout les cas, il la gère à merveille. Elle est beaucoup plus présente et pesante sur les épaules de Roglic."

La note de Cyril Saugrain : GESTION DE LA PRESSION

Remco Evenepoel : 10

Primoz Roglic : 6