Remco Evenepoel VS Primoz Roglic (1/6) : l’expérience, "avantage Roglic" mais "le sens accru de la course" de Remco peut faire la différence

Le Giro débute dans moins d’une semaine et les derniers doutes, notamment sur les équipes alignées, commencent à être levés. Pour analyser le duel qui s’annonce entre Remco Evenepoel et Primoz Roglic, Cyril Saugrain revient sur six aspects importants. Premier point de comparaison, l’expérience.

Et de ce côté-là, la balance penche plutôt du côté du Slovène, qui a 33 ans a forcément connu plus de choses sur le vélo que le Belge, de dix ans son cadet. Au-delà de l’âge, le nombre de participations à un Grand Tour est également largement à l’avantage de Roglic, qui en sera à son 12e Grand Tour alors qu’Evenepoel ne disputera que son 3e : "Sur l’expérience, j’ai donné un avantage, et il est tout à fait légitime, à Roglic. On parle de trois Grands Tours pour Remco, mois je parlerais plus de deux", justifie Cyril Saugrain.

En effet, le champion du monde avait participé au Giro en 2021 mais n’avait pas pu aller à son terme, n’étant pas dans les meilleures conditions. "Le premier sur le Giro, ne l’oublions pas, c’était sa reprise après sa chute, se souvient notre consultant. On avait d’ailleurs fait une analyse à cette époque, j’avais plutôt été ébloui et bluffé par ses qualités de 'retour'".

Après plus de neuf mois sans compétition suite à sa grave chute sur le Tour de Lombardie, Evenepoel avait en effet pesé sur la course. "Ne l’oublions pas, il avait failli prendre le maillot rose dès le 2e ou 3e jour et il aurait pu le porter pendant une petite semaine. Pour moi, c’était un retour excellent. Certains avaient dit qu’il n’était pas capable de tenir comme ça trois semaines. Mais quand on se dit qu’il n’avait pas eu de compétition sportive avant le Giro, son retour, sur une dizaine de jours, avait été extraordinaire", s’enthousiasme l’ancien coureur.