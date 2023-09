Remco Evenepoel veut animer la dernière semaine de la Vuelta : "J'aurai des opportunités, mais l'Angliru, c'est horrible !"

Remco Evenepoel, débarrassé de son étiquette de favori à la victoire finale, va tenter d'animer la dernière semaine de la Vuelta et d'aller encore chercher l'une ou l'autre victoire d'étape.

Mais en l'absence de véritables difficultés avant le "mur" final, le porteur du maillot à pois pense que l'étape au programme de ce mardi ne devrait pas lui permettre de se mettre en évidence, au contraire de la terrible étape de l'Angliru qui attend les coureurs mercredi.

"Il y aura encore de belles occasions d'ici la fin de la Vuelta, souligne Remco Evenepoel au micro de Jérôme Helguers, l'envoyé spécial de la RTBF sur la Vuelta. Pas aujourd'hui, mais dans les jours à venir, il y aura des opportunités pour moi. Et il faudra y aller ! L'Angliru, ce sera très dur, l'étape sera courte et il y a plus de 3000 mètres de dénivelé sur les 70 derniers kilomètres. Le final sera très dur et très long. Et puis, l'Angliru, ça démarre avec une pente assez régulière, mais les 6.5 derniers kilomètres, c'est quelque chose de fou. J'ai reconnu l'étape, et il y a des passages à plus de 20%. Ce sera une montée finale horrible."