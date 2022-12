Remco Evenepoel va lancer son académie : "On espère que les jeunes bruxellois vont plus se tourner vers le vélo que le foot"

Remco Evenepoel va lancer, à partir de janvier, la REV Brussels Cycling Academy, en collaboration avec Gérard Bulens et Jean-François Lenvain. Le but sera de faire découvrir, avec l’aide des maisons de quartier, le vélo à des jeunes de Bruxelles. Le coureur l’a annoncé mercredi, en marge de la remise du Trophée National du Mérite Sportif, dont il est le lauréat.

"Cela fait un peu mal au cœur que dans la ville de Bruxelles, le vélo ne fasse plus partie de la nature des jeunes", a expliqué Evenepoel. "C’est de plus en plus difficile de rouler tranquillement à vélo en ville. Nous voulons mettre les jeunes sur le vélo dans des endroits sécurisés. Je suis sûr qu’il y en a beaucoup qui ne peuvent pas pratiquer le vélo parce qu’il y a trop de trafic ou parce qu’il n’y a pas assez de locations possibles. Nous allons prêter des vélos."

Le champion du monde espère également que ce projet permettra aux jeunes de "plus se tourner vers le vélo que le football", a-t-il confié au micro de notre journaliste David Bertrand. "On espère aussi qu’il y aura de plus en plus de jeunes bruxellois sur les vélos et peut-être dans le peloton professionnel dans quelques années".