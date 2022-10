Remco Evenepoel va déménager en Espagne : "Cela rendra tout beaucoup plus facile"

Tout s’enchaîne à vitesse grand V pour le champion du monde Remco Evenepoel. Alors qu’il vient de se marier et est actuellement en lune de miel aux Maldives, le coureur belge a concédé qu’il allait bientôt déménager dans le sud de l’Espagne. "Depuis quelques semaines, tout est prêt pour y vivre" explique Remco Evenepoel dans un podcast de Geraint Thomas, le vainqueur du Tour de France 2018. "Après notre lune de miel, nous reviendrons en Belgique pendant quelques jours pour organiser le déménagement. Ensuite, nous partirons en voiture en Espagne."

Simple info people ? Pas du tout. Au-delà de l’attrait qu’il a pour le pays qui l’a vu remporter son premier grand tour, le natif de Scheepsdale y voir une manière d’optimiser ses entraînements, en allant chercher un peu de discrétion loin de l’effervescence qu’il suscite en Belgique. "Cela rendra tout beaucoup plus facile" détaille R.EV. "Personne ne saura ce que je fais ni où je me trouve. Je pourrai ainsi me concentrer uniquement sur mon quotidien de sportif dans une période où les invitations pour les shows TV sont souvent très nombreuses."

Un peu de tranquillité, un peu d’anonymat. Ce qu’il n’a finalement que peu vécu depuis son éclosion au plus haut niveau.

"Prenez notre mariage" donne comme exemple Remco Evenepoel pour terminer. "En fait, nous voulions garder cela secret ou un peu plus privé. Mais tout ne s’est pas passé comme nous le souhaitions."