Remco Evenepoel utilise une chambre d'hypoxie pendant son stage : quel est cet étonnant outil utilisé par les coureurs?

Au sortir de sa démonstration sur Liège-Bastogne-Liège dimanche, Remco Evenepoel est, immédiatement, parti peaufiner sa préparation au Giro en Espagne. Un dernier stage, au cours duquel il séjournera dans une chambre hypoxique, avant d’attaquer le Tour d’Italie. Une méthode, régulièrement utilisée par les athlètes de haut niveau, mais pourtant peu connue du grand public.

Au cœur de Louvain-La-Neuve, dans les locaux de la faculté de motricité se trouve une chambre d’hypoxie. 37 mètres carrés cloisonnés par des vitres dans lequel il est possible de modifier la chaleur, réguler l’humidité mais surtout rarifier l’oxygène qu’il y a dans l’air. Le but ? Simuler des conditions d’altitudes afin d’augmenter le taux de globules rouges présents dans le sang. Un procédé qui vise à rechercher l’amélioration des performances et ce, de deux manières différentes comme l’explique Marc Francaux, professeur de physiologie de l’exercice à l’UCLouvain.

" Soit on va essayer d’augmenter le transport d’oxygène. C’est cela qu’on va retrouver chez les athlètes qui font des stages d’altitude ou qui justement, séjournent dans des chambres hypoxiques. Mais il y a moyen aussi d’utiliser l’hypoxie lors d’exercice de très haute intensité pour induire des adaptations au niveau du muscle. Dans ce cas de figure là, on va retrouver des sportifs qui font des sprints et des sprints prolongés."