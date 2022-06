Remco Evenepoel : "Une victoire dimanche ? Pourquoi pas…"

Une victoire ce jeudi, trois jours avant la course en ligne. De quoi faire le plein de confiance : "Ça me booste pour dimanche, c’est sûr. On avait bien roulé l’an dernier, en étant assez offensif. Je pense qu’on doit faire la même chose cette année", analyse le jeune coureur.

Le parcours ne convient pourtant pas vraiment à sa formation : "Ça va être dur car il n’y a pas vraiment de côte. On verra ce que ça va donner avec des équipes de sprinteurs et des équipes comme la nôtre, sans sprinteur. Comme Wout Van Aert n’est pas là, Jumbo devra sans doute attaquer aussi, ce qui pourrait faire nos affaires". Et rêver d’un doublé pour Evenepoel ? "J’ai montré que j’avais de bonnes jambes, alors pourquoi pas une victoire dimanche…"