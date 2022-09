Remco Evenepoel, un maillot rouge heureux et soulagé avant la dernière étape de la Vuelta : "Je vais célébrer comme si c’était mon dernier jour sur Terre"

Remco Evenepoel va remporter la Vuelta 2022! Solide leader du Tour d'Espagne depuis la sixième étape, le coureur belge a tenu bon ce samedi sur la 20 étape et est donc assuré de la victoire finale dimanche à Madrid.

"Je ne sais pas ce qu'il se passe dans ma tête et dans mon corps en ce moment. J'ai eu beaucoup de critiques, surtout l'année dernière. Je crois avoir montré que je pouvais répondre avec mes jambes. J'ai travaillé très dur pour arriver ici avec la meilleure condition possible. Remporter cette Vuelta, c’est juste incroyable, pour le premier Grand Tour que je termine. J'étais vraiment stressé ce matin", a confié Remco Evenepoel après la 20e étape.

Avant de répondre aux questions de notre envoyé spécial Kevin Paepen : "Je n'ai pas les mots. C'était la journée la plus importante et stressante de ma vie. Ce matin, au petit-déjeuner, j'étais très stressé. Finir de cette manière avec le groupe de favoris, ça montre mon niveau depuis trois semaines. Sans ma chute sur la 12e étape, j'aurais peut-être eu un parcours plus facile mais je suis bien resté calme malgré la perte de temps. Ces derniers jours j'ai toujours su répondre aux attaques de Mas. La dernière semaine était parfaite".

Après avoir remporté Liège-Bastogne-Liège en avril dernier, le coureur de 22 ans s'apprête à décrocher son premier grand tour : "C'est l'année de ma vie, ça va être difficile de faire mieux. Maintenant je vais célébrer comme si c'était mon dernier jour sur Terre".