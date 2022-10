Remco Evenepoel, un champion du monde fatigué mais heureux : "Je peux désormais vous dire avec un grand sourire que ma saison est terminée !"

Remco Evenepoel s’est fait plaisir sur la 35e édition de Binche-Chimay-Binche, remportée par Christophe Laporte, ce mardi. Vêtu du maillot arc-en-ciel pour la première fois en compétition, le nouveau champion du monde a comme à son habitude, tenter de dynamiter la course. S’il n’est pas parvenu à s’imposer, le coureur de 22 ans a surtout profité de la course pour rendre hommage à son équipier Iljo Keisse, qui disputait sa dernière course officielle.

"Je sentais déjà au départ que mes jambes n’étaient plus très fraîches. Je voulais juste profiter au maximum. Et à un moment donné, Rik Van Slycke m’a dit qu’Iljo Keisse avait été lâché. J’ai donc décidé d’aller le chercher et de faire le dernier tour avec lui car c’était notre dernière course ensemble. Iljo est sans doute le coureur le plus important pour moi dans le peloton. Dès mes débuts pro, il m’a pris sous son aile et j’ai énormément appris à ses côtés. On ne pouvait pas terminer sur une plus belle note", a confié Evenepoel au micro de la RTBF.

Avant de conclure : "Désormais je peux vous dire avec un grand sourire que ma saison est terminée. J’ai hâte de partir en vacances et de profiter du calme".