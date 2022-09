Remco Evenepoel triomphe à Wollongong après un coup de maître de la Belgique et devient Champion du Monde à 22 ans

Remco Evenepoel est devenu Champion du Monde de cyclisme sur route, ce dimanche à Wollongong (Australie), au terme d'une course menée de main de maître par l'équipe belge qui a mis sur orbite l'un de ses deux leaders à 80 kilomètres de l'arrivée.

Un peu plus de deux minutes plus tard, le Français Christophe Laporte s'est emparé au sprint de la deuxième place devant l'Australien Michael Matthews, sur le podium à la maison.

Wout van Aert a terminé en quatrième position et est, comme l'ensemble de l'équipe belge, allé féliciter, tout sourire, le nouveau Champion du Monde dans la foulée.

Remco Evenepoel, 22 ans, s'empare donc du maillot arc-en-ciel dans la foulée de sa victoire sur la Vuelta et continue de marquer l'histoire du cyclisme belge. Vainqueur, également, de son premier Monument (Liège-Bastogne-Liège) et de la Clasica San Sebastian cette saison, il en est désormais à quinze victoires en 2022, et quelles victoires !

Cela faisait dix ans, et le sacre de Philippe Gilbert à Valkenburg en 2012, que la Belgique attendait de revoir un de ses coureurs revêtir la plus belle tunique du peloton cycliste.

Leader de la formation belge en compagnie de Wout van Aert, Remco Evenepoel est pour la première fois sorti de sa coquille à 80 kilomètres de l'arrivée dans le Mount Pleasant, la principale difficulté du circuit de Wollongong.

Là où WVA, Tadej Pogacar, Julian Alaphilippe ou encore Michael Matthews sont restés bien au chaud dans le peloton, l'habituel coureur de l'équipe Quick-Step Alpha Vinyl a accompagné l'offensive menée par le Français Quentin Pacher en compagnie de deux compatriotes, Stan Dewulf et Quinten Hermans.

Après deux tentatives infructueuses et grâce au travail de Pieter Serry - échappé de la première heure -, Stan Dewulf et Quinten Hermans, Remco Evenepoel a été en mesure de placer une nouvelle accélération à 35 bornes de l'arrivée. Seul Alexey Lutsenko a pu l'accompagner, mais un peu moins de dix kilomètres plus loin, le Kazakh n'a plus été en mesure de suivre le tempo de REV.

26 kilomètres contre-la-montre après... 240 kilomètres de course ? Du petit-lait pour Remco Evenepoel, qui est allé décrocher le maillot arc-en-ciel après un nouveau solo d'anthologie. Le Français Julian Alaphilippe, son coéquipier depuis ses débuts chez les professionnels et... adversaire d'un jour, peut se débarrasser de sa tunique avec le sourire...