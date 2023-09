Remco Evenepoel tire le bilan de sa première semaine de course : "On est très heureux de ce début de Vuelta, je suis en forme"

Quatrième du classement général du Tour d’Espagne, Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) était en conférence de presse ce lundi pour la première journée de repos.

Interrogé sur sa condition par rapport aux Mondiaux de contre-la-montre, Evenepoel ne veut pas trop lier les deux courses. "C’est différent car on a déjà neuf jours de course dans les jambes, la fatigue avec. C’est une approche différente mais j’aime bien. C’est un peu comme l’an dernier. Ce n’est pas nécessairement l’étape la plus importante mais j’aimerais gagner le chrono avec le maillot arc-en-ciel, on l’a bien préparé et on a hâte. Le premier objectif est une deuxième victoire d'étape. À part cela, j'espère bien sûr prendre le plus de temps possible sur mes concurrents. De tous les coureurs du classement, c'est la discipline qui me convient le mieux. Un gain de temps de 30 secondes serait très bien, mais plutôt ambitieux avec des concurrents comme Roglic, Vingegaard et Ayuso. Je ne m'attends pas à ce que ce contre-la-montre détermine le classement final. Ce n'est certainement pas le jour le plus important de cette Vuelta." Le champion du monde de la discipline a également expliqué qu’il n’avait pas fait de reconnaissance, Valladolid étant plutôt difficile d’accès.

Interrogé sur sa forme, Evenepoel a expliqué que sa condition était optimale. "C’est comparable à la condition que j’avais durant le Giro. J’ai montré que j’étais en forme dans les cols d’une demi-heure, la prochaine étape sera de le prouver dans ceux d’une heure, spécialement quand ils se suivront mais j’ai travaillé dessus. On est très heureux avec les résultats effectués et la manière de rouler. C’est dommage d’avoir perdu 30 secondes sur ma mauvaise journée mais c’est la course donc il faut l’accepter. J’ai eu quelques jours sans maillot rouge pour récupérer. La semaine n’était pas facile avec le temps mais on a bien géré, mes coéquipiers étaient très forts autour de moi. On peut en être fiers, on va essayer de continuer sur cet élan."

Forcément, le quatrième du classement général a été invité à évoquer le cas de Sepp Kuss (Jumbo-Visma), maillot rouge pour le moment. "C’est l’un des meilleurs grimpeurs du monde. S’il peut faire un bon contre-la-montre, il sera un client très sérieux. Je le considère plus comme un outsider car je vois son équipe plus se concentrer sur Jonas Vingegaard et Primoz Roglic mais c’est difficile de courir face à trois coureurs aussi forts, surtout s’ils courent bien ensemble comme c’est le cas actuellement."

Dans cette lutte avec l’armada néerlandaise, d’autres favoris pourraient lui être utiles. "Les autres peuvent devenir importants dans les deux prochaines semaines pour ne pas tout gérer seul, on devra trouver une manière de jouer face à eux. On verra au jour le jour. Ce serait une bonne chose de travailler ensemble d’une certaine manière."

Mon plus grand rival ? C’est difficile de ne donner qu’un nom car les grands favoris sont dans un mouchoir.

Le vainqueur de la dernière édition a aussi évoqué les deux jeunes qui font pour l’instant forte impression sur les routes de la Vuelta : Cian Uijtdebroeks (BORA-Hansgrohe) et Lenny Martinez (Groupama-FDJ) : "Ils ont fait une très belle première semaine mais on a vu qu’ils souffraient en fin de semaine. C’est leur premier Grand Tour donc c’est logique à leur âge. Cian a eu des résultats très stables. Ils semblent déjà savoir quoi faire mais cela dure trois semaines donc il faudra voir comment ils vont récupérer, la route jusqu’à Madrid est encore très longue."