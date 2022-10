Remco Evenepoel sur Philippe Gilbert : "C’est le plus grand champion dans le peloton aujourd’hui"

Remco Evenepoel aura eu l’occasion de croiser Philippe Gilbert pendant sa carrière. Tout d’abord comme équipier, puis comme adversaire.

Le nouveau champion du monde est donc très bien placé pour nous parler du Liégeois, qui mettra un terme à sa carrière ce dimanche à Paris-Tours.

"Je me souviens de sa victoire à Valkenburg lorsqu’il est champion du monde et sa victoire à Liège-Bastogne-Liège. Sans oublier ses maillots de leader dans les Grands Tours. Phil, c’est le plus grand champion dans le peloton aujourd’hui. Je me souviens aussi de mes premiers championnats du monde avec lui. Je devais le guider pendant la course, ce qui est un job compliqué car c’est Phil, le coureur avec le plus d’expérience, en tout cas, beaucoup plus que moi. C’était un honneur d’être son soutien en 2019. Ce jour-là, je ne vais jamais l’oublier", explique Evenepoel au micro de Jérôme Helguers.