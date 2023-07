Remco Evenepoel sur les rumeurs l'envoyant chez Ineos : "Que des petites conneries..."

Depuis quelques semaines, les rumeurs se font de plus en plus persistantes : Remco Evenepoel ne serait plus vraiment satisfait de la direction sportive que prend Soudal Quick-Step et serait prêt à changer d'équipe prochainement. Alors qu'il est encore sous contrat jusqu'en 2026 au sein de la formation de Patrick Lefevere, Rainbow Evenepoel est cité avec beaucoup d'insistance au sein de l'armada INEOS, prête à faire des folies financières pour le libérer de son contrat. Alors, info ou intox ?

Questionné vendredi sur le sujet en marge de la Clasica San Sebastian, le principal intéressé n'y est évidemment pas allé avec le dos de la cuillère pour infirmer les rumeurs : "C'est drôle, j'ai l'impression que le monde extérieur sait plus de choses que moi sur le sujet. C'est spécial, mais je suis mentalement assez fort pour ne pas me laisser déconcentrer par ce genre de choses."

Par la suite, Remco en a profité pour clamer son amour envers son équipe actuelle, avant d'en remettre une couche sur ces prétendues rumeurs qui, selon lui, sont entièremen fausses : "Je n'ai aucune raison d'être insatisfait ici. Les rumeurs ? Ce ne sont que des petites conneries. Désolé pour l'expression."

Du Remco Evenepoel tout craché.