Remco Evenepoel sera l'unique cartouche de Soudal Quick-Step à la Vuelta : Tim Merlier privé de Grand Tour cette saison

Qui seront les 7 coéquipiers de Remco Evenepoel sur la Vuelta, qui démarrera de Barcelone le 26 août prochain ?

Il est encore beaucoup trop tôt pour le dire, mais Patrick Lefevere, le patron de l'équipe Soudal Quick-Step, a fait une annonce surprenante ce mercredi à nos confrères de Sporza : le sprinteur belge Tim Merlier, qui devait disputer son unique Grand Tour de la saison en Espagne, ne sera finalement pas de la partie.

Contraint à l'abandon sur le Giro en raison d'un test positif au Covid-19 alors qu'il portait le maillot rose, Remco Evenepoel a finalement décidé de défendre son titre sur la Vuelta. Et comme en Italie, ce sera "tout pour Remco" en Espagne à la fin de l'été.

Son coéquipier Tim Merlier en fait donc les frais. Pour sa première saison chez Soudal Quick-Step, l'ancien Champion de Belgique n'aura donc pas la possibilité de disputer le moindre Grand Tour en 2023.

"Remco a clairement dit que la présence de Tim au sein de l'équipe n'était pas un problème pour lui, détaille Patrick Lefevere. Mais Tim, lui, m'a dit tout aussi clairement que ce n'était pas un problème pour lui de disputer le Tour du Benelux et quelques courses d'un jour à la place de la Vuelta, où il y a certainement bien plus d'opportunités de sprints massifs (les 11 premières étapes de la Vuelta offrent a priori... une seule opportunité aux sprinteurs, ndlr). Il voulait disputer la Vuelta, mais c'est un garçon intelligent, et il a de suite dit qu'il accepterait la décision de l'équipe. Pour lui, une victoire est une victoire, que ce soit sur le Tour d'Espagne ou le Tour du Benelux."

Le départ de Fabio Jakobsen, dont le contrat ne sera pas renouvelé, devrait offrir de nouvelles opportunités au sprinteur belge en 2024.