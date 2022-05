Remco Evenepoel se découvre sprinteur : "J'étais toujours dernier du groupe mais je me suis entraîné"

Avant cela, Evenepoel avait souligné le travail de ses équipiers durant toute l'étape et décrit les derniers kilomètres palpitants de cette 5e étape. "Le circuit local était bien plus dur que celui de vendredi. A la fin, on s'est retrouvé à moins de 10 au sommet de la dernière côte. Il y a eu un peu d'hésitation mais j'ai vu derrière que ça revenait et j'ai accéléré quand j'ai vu qu'il restait 1 km. Je ne savais pas qu'il restait quelqu'un à l'avant. C'était une bonne chose car quand je suis revenu dans sa roue, j'ai pu récupérer un peu avant le sprint.

J'ai abordé le dernier virage en tête et j'ai "tiré une ligne droite". Je pense que c'est un peu comme l'étape de jeudi sur le Giro. Quand tu abordes le virage en tête, tu as en quelque sorte le droit de poser ta trajectoire comme tu le souhaites. Dans la ligne droite, j'ai ensuite gardé ma trajectoire sur le côté droit de la route. J'espère qu'il ne vont pas me disqualifier", a souri Evenepoel.

Vainqueur pour la 29e fois de sa jeune carrière (NDLR: il a 22 ans), Evenepoel a peut-être connu un déclic ce samedi. Le natif de Schepdal sait désormais qu'il n'est plus obligé d'arriver seul pour garnir son palmarès déjà bien fourni.