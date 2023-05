Remco Evenepoel se confie sur ses douleurs : "J’ai moins mal sur le vélo que quand je suis debout"

Dans quel état Remco Evenepoel va-t-il remonter sur son vélo ce jeudi après sa 5e étape catastrophique, marquée par deux chutes ? C’est évidemment la question qui ébranle un peu tout le monde au départ de la 6e étape. Interrogé par notre envoyé spécial, Samuël Grulois, le champion du monde a donné de ses nouvelles ce matin.

"J’ai bien dormi. Tout s’est bien passé. Si j’ai eu peur hier ? Non, c’est la course. C’est la vie. Cela arrive, ce sont des situations de course. C’est juste dommage que ça arrive dans les trois derniers kilomètres parce que je ne voulais pas me mélanger aux sprinteurs" explique-t-il de façon très posée, avant de revenir sur sa chute de la veille.

"Il y avait les gars d’Arkea qui me demandaient de l’espace, donc j’ouvre un peu. Mais il y a deux coureurs de Trek qui viennent de la droite et qui me touchent. Au début, j’ai su me maintenir sur le vélo mais ensuite Pedersen a touché mon guidon avec son genou, je me suis retrouvé au sol. On s’est envoyé des messages avec Kirsch, Pedersen. On va vite oublier l’étape d’hier, c’est la course."

L’épisode cauchemar de la veille est donc définitivement derrière le champion du monde qui se projette déjà vers l’avenir. Reste la question qui taraude un peu tout le monde. Comment se sent-il ? A-t-il de grosses douleurs, comme l’ont confié les médecins du Team ? "J’ai de grosses taches noires sur le dos. Il y a quelques problèmes au niveau du dos. Mais j’ai l’impression que j’ai moins mal sur le vélo que quand je suis debout ou quand je suis assis. On est des cyclistes, on doit parfois plus souffrir que d’autres jours. Je dois l’accepter et pousser les pédales."