Remco Evenepoel se confie après le Giro : "Un des revers les plus durs de ma carrière"

Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) a reçu le feu vert de son équipe pour reprendre le chemin de l’entraînement. Le champion du monde, positif au Covid19, avait décidé de quitter le Giro au soir de la 9e étape, après sa deuxième victoire sur le Tour d’Italie 2023. Ce mardi en début de soirée, il a publié un message poignant sur les réseaux sociaux, en revenant sur sa désillusion du Giro.

Après avoir remercié son clan, ses amis et son équipe pour leur soutien inconditionnel, Remco Evenepoel est allé droit au but en évoquant son Giro 2023 : "C’est l’un des revers les plus durs de ma courte carrière. Quitter la course a été une fin très brutale, alors que ça aurait pu être une très belle histoire. On a préparé cette course pendant 6 mois. Une période de sacrifices, de longues journées sous la pluie, de semaines loin de la maison. Tout s’était déroulé selon nos plans… Mais c’est ça aussi la loi du sport. Les hauts et les bas font partie du boulot, et je peux l’accepter sans aucun problème".