Remco Evenepoel satisfait mais déçu : "Si je ne perds pas autant de places, je peux gagner"

Remco Evenepoel est passé tout proche de la victoire lors de la première étape du Tour de Catalogne. Le champion du monde était satisfait de sa prestation même s’il aurait pu décrocher la victoire.

"Je suis déçu mais je peux être content avec ma prestation et celle de l’équipe. La tactique a été impeccable, on m’a mis devant dans les quatre, cinq derniers kilomètres qui étaient assez dangereux avec beaucoup de virages. Après, c’était à moi d’essayer de ne pas perdre de temps, a-t-il expliqué. À la fin, j’ai essayé de gagner le sprint parce que je sentais que j’avais encore un peu de punch mais je n’étais pas trop bien placé, derrière Ilan Van Wilder, et il y avait un peu de bataille pour être à côté ou devant moi donc j’ai perdu un peu les roues en ne prenant pas de risque. Je suis un peu déçu que j’ai perdu autant de places car je pense que, si je suis plus proche de la roue de Roglic, je peux gagner. C’est toujours facile de gagner après la course."

Interrogé sur la deuxième étape, le champion du monde a reconnu que les choses sérieuses débutaient avec une arrivée au sommet. "Demain, le Tour de Catalogne va vraiment commencer lorsqu’une étape très difficile avec une belle arrivée. Espérons que j’aurai les mêmes jambes et puis on verra."