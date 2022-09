Remco Evenepoel saluera les Belges sur le balcon de la Grand-Place de Bruxelles le 2 octobre prochain

Remco Evenepoel est champion du monde de cyclisme sur route ! Le prodige de 22 ans, qui n'est pas revenu dans son Brabant flamand natal depuis plus d'un mois, va être accueilli en héros dimanche prochain. Il sera célébré sur la Grand-Place de Bruxelles. Comme les Diables Rouges (1986 et 2018), Justine Henin (2003), les Red Lions (2018), le coureur de Schepdael aura droit à "sa" Grand-Place. C'est Philippe Close, le bourgmestre de Bruxelles, qui l'a annoncé dans un tweet. "Mais où s’arrêtera Remco Evenepoel!! Personne ne le sait mais en tout cas dimanche 2 octobre, après être passé par Schepdaal, il viendra saluer les belges sur la grand place de Bruxelles !" L'occasion de célébrer celui qui vient de connaître deux semaines incroyables, avec une victoire sur la Vuelta en plus de ce maillot irisé.