Remco Evenepoel salue ses supporters à Schepdaal : "Ils ont toujours été là dans les moments difficiles"

Le nouveau roi des Belges est de retour! Après avoir conquis l’Espagne et l’Australie, Remco Evenepoel a été accueilli par ses supporters dans sa ville natale de Schepdaal ce mardi après-midi. L’occasion pour lui de saluer ses fans.

"Il n’y a pas d’athlètes qui performent sans supporters. Sentir leur soutien et leurs encouragements, ça me donne des frissons, de la motivation et de l’énergie. Ils ont toujours été là dans les moments difficiles. C’est ça les vrais supporters", a confié le champion du monde au micro de notre journaliste Charly De Wasseige.

Eddy Merckx reste au-dessus de tout le monde

"Je me rends compte petit à petit de ce que je viens de réaliser. Mais quand je serai à la maison avec ma famille, dans le calme, je réaliserai vraiment", a poursuivi le coureur de 22 ans, qui sera célébré sur la Grand-Place de Bruxelles ce dimanche 2 octobre. "J’espère qu’il fera beau et qu’on pourra bien faire la fête".

Le dernier coureur à avoir eu l’opportunité de s’offrir un bain de foule depuis le balcon de l’Hôtel de Ville ? Un certain Eddy Merckx, en juillet 1969. Le Cannibale avait alors remporté son premier maillot jaune. "C’est un honneur (Ndlr : de lui succéder). C’était un de mes rêves. C’est fou de le réaliser à 22 ans, dans ma 4e année professionnelle. Mais je reste Remco. Eddy reste au-dessus de tout le monde et on ne peut pas le comparer aux autres", a conclu Evenepoel.