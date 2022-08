Remco Evenepoel salue le travail de son équipe : "Je suis très fier d’eux, je leur donne 11/10"

Remco Evenepoel a encore fait le travail ce samedi. Pour sa première étape de montagne en rouge, le coureur de l’équipe Quick-Step Alpha Vinyl a terminé premier des favoris devant Enric Mas et Primoz Roglic. De quoi lui donner le sourire au micro de Jérôme Helguers.

Le leader de son équipe était évidemment ravi à l’issue de cette étape difficile. : "Je suis très heureux. Je pense qu’on est encore plus fiers, ce que j’ai vu de l’équipe aujourd’hui m’a donné beaucoup de motivation et de moral. Toute l’équipe, même le staff qui n’est pas présent sur les routes de la Vuelta, était très contente de tout ce qu’on a mis en place aujourd’hui. On a montré ce qu’une équipe de grand tour doit faire. Je pense que tout le monde peut être heureux, je suis très fier de mes coéquipiers. Je suis surtout très content qu’on ait pu terminer cette étape sans perdre de temps. Ce qu’on a montré aujourd’hui est une forme de réponse à beaucoup d’équipes qui pouvaient se demander si notre équipe était assez forte ou pas."

Jamais vraiment en difficulté, Evenepoel n’a pas semblé déstabilisé par le statut conféré par sa place au classement général. "À mes yeux, c’était l’arrivée la plus difficile de la Vuelta donc c’est très bien d’avoir pu finir sans perdre de temps et en ayant pu gagner le sprint des favoris. J’avais quand même beaucoup de fatigue mais c’était chouette de bien gérer l’effort, les autres favoris et d’avoir réussi à faire perdre du temps à beaucoup d’autres. Il n’y avait que Mas et Roglic dans ma roue donc on a vu qu’on était les trois plus forts sur cette étape. Un jour, j’espère aussi que je pourrai me mettre une fois dans les roues et ne pas faire le travail moi-même. Pour le moment, je suis très heureux, on est dans une bonne situation avec un classement parfait. Dimanche, ce sera une autre arrivée, spéciale. J’essaierai de ne pas perdre de temps avant de donner le maximum dans le contre-la-montre de mardi.", a-t-il expliqué à notre micro.

Durant toute l’équipe, son équipe a beaucoup travaillé, à l’image d’Ilan Van Wilder, Julian Alaphilippe et Louis Vervaecke dans les derniers kilomètres, une situation que le coureur de Schepdael a fortement apprécié : "Cela me donne des frissons de voir trois gars avec beaucoup de qualités qui travaillent pour moi. Cela me donne aussi de la motivation pour tout donner. Je n’ai que de la fierté en moi et je suis très heureux qu’on puisse gérer la course comme cela car ce n’était pas facile. Le début était à bloc avant la vallée. Avec Cavagna, Masnada et Serry, on a très bien géré l’avance de l’échappée. Personnellement, je donnerais un 11/10 à l’équipe aujourd’hui."