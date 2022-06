Remco Evenepoel s'adjuge le contre-la-montre final du Tour de Suisse, le général pour Geraint Thomas

Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl) a remporté ce dimanche la huitième et dernière étape du Tour de Suisse, un contre-la-montre de 25,6 kilomètres disputé autour de Vaduz, la capitale du Lichtenchtein.

La victoire finale est revenue au Britannique Geraint Thomas (Ineos Grenadiers), deuxième de l'étape à trois secondes seulement de Remco Evenepoel. Le vainqueur du Tour de France 2018 a chipé le maillot jaune au Colombien Sergio Higuita (Bora hansgrohe) et remporté son premier succès depuis plus d'un an (cinquième étape du Dauphiné 2021).

Treizième du général avant le départ de cette étape et pas vraiment à son affaire dans la montagne, Remco Evenepoel a décroché sa neuvième victoire de la saison et a terminé ce Tour de Suisse à la onzième place finale.