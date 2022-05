Remco Evenepoel remporte le Tour de Norvège, la dernière étape pour Alexander Kristoff

Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl) a remporté la 11e édition du Tour de Norvège, qui s'est achevée dimanche à Stavanger, où Alexander Kristoff s'est adjugé la 6e et dernière étape. Le Norvégien a devancé au sprint le Britannique Ethan Vernon (Quick-Step Alpha Vinyl) et le Danois Mads Pedersen (Trek-Segafredo) au terme de cette ultime étape de 149,3 km. Timo Kielich (Alpecin-Fenix) a terminé 4e et premier Belge.

Kristoff, 34 ans et 84 succès en carrière, détient désormais seul le record de victoires d'étapes sur le Tour de Norvège, avec neuf bouquets, un de plus que son compatriote Edvald Boasson Hagen.

Remco Evenepoel, 22 ans, qui reprenait la compétition sur les routes norvégiennes un mois après son succès à Liège-Bastogne-Liège, a enlevé trois étapes cette semaine. Il s'est imposé dans l'étape d'ouverture, dans la 3e étape jeudi et dans la 5e samedi. Il compte désormais 30 victoires en carrière. Huit d'entre eux ont été enlevés cette année. Il est le premier Belge a inscrire son nom à l'épreuve.

Remco Evenepoel succède au Britannique Ethan Hayter au palmarès de l'épreuve scandinave.